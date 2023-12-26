"Лишаем себя защиты": Россиянам объяснили, почему дыхание ртом может быть вреднее, чем курение

Дыхание ртом наносит не меньший вред организму, чем курение, предупредила стоматолог-ортодонт Ксения Пушкина. По её словам, при таком типе дыхания человек лишается монооксида азота — формы защиты от различных вирусов, благодаря которой носовые пазухи работают гораздо эффективнее любой медицинской маски.

"Ротовое дыхание вреднее, чем курение. <...> Дело в том, что так мы лишаем себя самой естественной защиты — монооксида азота. Это вещество организм вырабатывает только тогда, когда мы дышим носом", — отметила медик в беседе с "Газетой.ru".

Специалист рассказала, что ротовое дыхание также является причиной возникновения тонзиллитов и проблем с аденоидами. В отличие от носа, в полости рта нет "фильтров" для очистки поступающего воздуха. Как итог, он вместе со всеми загрязнениями прямиком попадает на миндалины, из-за чего те начинают увеличиваться в размерах. Кроме того, дыхание ртом может вызывать развитие апноэ — остановку дыхания во время сна. В результате сосуды и мозг испытывают нехватку кислорода и повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также дыхание ртом провоцирует хроническую заложенность носа, появление второго подбородка и носогубных морщин, появление лишнего веса, сутулость, резюмировала Пушкина.