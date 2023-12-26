Короткий шнур и плохая изоляция: Россиян предостерегли от покупок некачественных новогодних гирлянд

Качественная новогодняя гирлянда должна иметь ряд признаков, свидетельствующих о её безопасности. Об этом НСН рассказал директор по связям с общественностью компании TDM Electric Дмитрий Зорин. По его словам, на шнуре устройства важно найти маркировку с его техническими характеристиками, а в комплекте обязательно должен быть паспорт с информацией об условиях применения.

Кроме того, длина питающего шнура от вилки до первого диода должна быть не менее 150 сантиметров. Некачественные гирлянды, указал эксперт, продаются не только на серых базарах, но и даже в крупной сетевой рознице, в том числе под собственными торговыми марками. Признаками такой продукции являются проблемы с изоляцией, короткий шнур питания или хрупкие вилки.

"В лучшем случае нарушение будет касаться недостаточно длинного шнура питания, который ограничит применение гирлянды только рядом с розеткой, в худшем — нарушение изоляции, хрупкие вилки или неверно указанная степень пылевлагозащиты, что приведёт к использованию на улице гирлянды, для этого не предназначенной", — добавил собеседник издания.

Причём чаще всего гирлянды не возгораются сами, что, впрочем, может произойти в результате короткого замыкания из-за нарушений изоляции или плохого контакта вилки с розеткой. Также опасно её расположение рядом с источником тепла. Тушить её необходимо порошковыми и углекислотными составами, но только не водой.

А качественную гирлянду можно вешать на любую поверхность. По словам Зорина, современные светодиодные варианты имеют незначительный нагрев диодов, а при опасении по поводу штор и тюлей можно воспользоваться гирляндой типа "Роса", где нагрев практически отсутствует. Также эксперт советует воспользоваться вариантами с питанием от батареек или USB-разъёма.