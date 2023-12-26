Восьмилетний россиянин обыграл чемпиона шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду и блицу

Восьмилетний россиянин Роман Шогджиев обыграл 28-летнего победителя Всемирной шахматной олимпиады Жахонгира Вахидова из Узбекистана в первом раунде чемпионата мира по рапиду в Самарканде, Узбекистан. Соревнование проходило во вторник, 26 декабря.

Мальчик играл чёрными фигурами и на 34-м ходу предложил ничью, однако взрослый шахматист отказался. В итоге это решение оказалось фатальным: Шогджиев довёл партию до победы и выиграл на 46-м ходу.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Призовой фонд турнира составляет один миллион долларов.