Советская атомная субмарина К-3 "Ленинский комсомол" стала музеем

Сегодня, 26 декабря, в кронштадтском Музее военно-морской славы России открылась интерактивная выставка на первой советской атомной субмарине К-3 "Ленинский комсомол", которую перевезли в город-порт год назад. Участие в официальном мероприятии приняли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.

Открытие выставки на первой советской атомной субмарине К-3. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"И сегодня мы с вами — первые посетители, которые уже не только снаружи увидят эту красавицу, но зайдут внутрь. И все, кто занимался этим проектом, они относились к этому с любовью. Почему с любовью? Потому что это гордость нашей страны", — цитирует губернатора телеканал "Санкт-Петербург".

По словам представителей музея, "над интерьерами лодки ежедневно трудились несколько десятков специалистов". Эксперты провели работы по созданию палуб, помещений и лестниц, а также смонтировали вентиляцию, электрику и слаботочные системы. Кроме того, специалисты воссоздали исторический облик вентиляционных, кабельных и гидравлических систем.