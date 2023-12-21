Работа кипит второй день: На выставке "Россия" начали писать картину с панорамой Петербурга

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ начали писать картину с панорамой Северной столицы. Ещё вчера огромное полотно было чёрно-белым, сегодня художники уже рисуют в цвете, но до конца ещё не доделали, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На выставке "Россия" начали писать картину с панорамой Петербурга. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Там и "Алые паруса", и Медный всадник, и Петропавловская крепость, и Ростральные колонны, и здание Биржи. География, конечно, нарушена — на картине они находятся рядом, но при этом узнать их можно", — говорится в сюжете телеканала.