Работа кипит второй день: На выставке "Россия" начали писать картину с панорамой Петербурга
На выставке "Россия" начали писать картину с панорамой Петербурга
На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ начали писать картину с панорамой Северной столицы. Ещё вчера огромное полотно было чёрно-белым, сегодня художники уже рисуют в цвете, но до конца ещё не доделали, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
На выставке "Россия" начали писать картину с панорамой Петербурга. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Там и "Алые паруса", и Медный всадник, и Петропавловская крепость, и Ростральные колонны, и здание Биржи. География, конечно, нарушена — на картине они находятся рядом, но при этом узнать их можно", — говорится в сюжете телеканала.
Также сегодня, 21 декабря, для гостей стенда Петербурга пройдёт ещё и конкурс на знания новой туристской географии.
Как сообщал Лайф, Международная выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Побывать там и узнать о достижениях каждого из регионов РФ можно до 12 апреля 2024-го. Президент РФ Владимир Путин уже дважды посетил выставку: в первый раз 4 декабря, а затем — 17 декабря. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что глава государства остался доволен выставкой.
Кадр из видео телеканала "Санкт-Петербург"