В Петербурге неизвестный закинул петарду под припаркованное во дворе авто
78.ru: В Петербурге водитель легковушки кинул петарду под припаркованное авто
В Санкт-Петербурге водитель легковушки выбросил в окно неизвестное взрывное устройство. Как сообщает телеканал 78.ru, предположительно, это была петарда.
В Петербурге неизвестный закинул петарду под припаркованное во дворе авто. Видео © Telegram / 78.ru
Инцидент произошёл в ночь на 25 декабря на проспекте Художников в Выборгском районе города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный за рулём легковушки, двигаясь по двору жилого дома, приоткрыл окно и кинул какое-то устройство под припаркованную белую "шкоду", после чего раздался взрыв. К счастью, ни одна машина не пострадала. В настоящее время в ситуации разбираются полицейские.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве школьнику разорвало щёку из-за взорвавшейся рядом петарды. В настоящее время пострадавший находится в больнице, а полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Кадр из видео Telegram / 78.ru