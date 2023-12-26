В Петербурге неизвестный закинул петарду под припаркованное во дворе авто

Инцидент произошёл в ночь на 25 декабря на проспекте Художников в Выборгском районе города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный за рулём легковушки, двигаясь по двору жилого дома, приоткрыл окно и кинул какое-то устройство под припаркованную белую "шкоду", после чего раздался взрыв. К счастью, ни одна машина не пострадала. В настоящее время в ситуации разбираются полицейские.