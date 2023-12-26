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26 декабря, 14:25

В Петербурге неизвестный закинул петарду под припаркованное во дворе авто

78.ru: В Петербурге водитель легковушки кинул петарду под припаркованное авто

В Санкт-Петербурге водитель легковушки выбросил в окно неизвестное взрывное устройство. Как сообщает телеканал 78.ru, предположительно, это была петарда.

В Петербурге неизвестный закинул петарду под припаркованное во дворе авто. Видео © Telegram / 78.ru

Инцидент произошёл в ночь на 25 декабря на проспекте Художников в Выборгском районе города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный за рулём легковушки, двигаясь по двору жилого дома, приоткрыл окно и кинул какое-то устройство под припаркованную белую "шкоду", после чего раздался взрыв. К счастью, ни одна машина не пострадала. В настоящее время в ситуации разбираются полицейские.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве школьнику разорвало щёку из-за взорвавшейся рядом петарды. В настоящее время пострадавший находится в больнице, а полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Замглавы Буйнакска лишился кисти при взрыве гранаты
Замглавы Буйнакска лишился кисти при взрыве гранаты
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Кадр из видео Telegram / 78.ru

Наталья Исакова
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