Командующего Воздушными силами ВСУ Олещука объявили в розыск, ему грозит в РФ до 20 лет тюрьмы

МВД России объявило в розыск командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. По данным SHOT , в нашей стране ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Так, Олещуку светит ответственность по довольно тяжкой статье — "Террористический акт, совершённый организованной группой, повлёкший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий". Он совместно с другими представителями военного руководства Незалежной в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года совершил более ста ударов беспилотниками по территории России. Речь идёт в том числе о Москве, Подмосковье, Крыме, Севастополе, Ростовской, Белгородской и Брянской областях.