Регион

Уведомления отключены

26 декабря, 14:33

Командующего Воздушными силами ВСУ Олещука объявили в розыск, ему грозит в РФ до 20 лет тюрьмы

МВД РФ объявило в розыск обвиняемого в терроризме командующего ВС ВСУ Олещука

Николай Олещук. Обложка © t.me / Николай Олещук

Николай Олещук. Обложка © t.me / Николай Олещук

МВД России объявило в розыск командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. По данным SHOT, в нашей стране ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Так, Олещуку светит ответственность по довольно тяжкой статье — "Террористический акт, совершённый организованной группой, повлёкший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий". Он совместно с другими представителями военного руководства Незалежной в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года совершил более ста ударов беспилотниками по территории России. Речь идёт в том числе о Москве, Подмосковье, Крыме, Севастополе, Ростовской, Белгородской и Брянской областях.

В России предложили наказывать по УК за съёмки украинских "прилётов"
В России предложили наказывать по УК за съёмки украинских "прилётов"

Ранее МВД России объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Ему предстоит ответить по статье Уголовного кодекса РФ.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров