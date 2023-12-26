Возможен замедленный рост волос: Стилист и астролог рассказали, можно ли стричься 31 декабря
Стилист Медведева посоветовала стричься 31 декабря только у знакомого мастера
По народным поверьям, менять причёску 31 декабря — не лучшая идея. Кто-то, следуя Модестову дню, боится остаться с ломкими и редкими волосами, а кто-то — "срезать" удачу и потерять красоту. О том, как лучше поступить россиянам в канун Нового года, "Тульская служба новостей" узнала у экспертов.
Например, стилист Юля Медведева считает, что работать с волосами в последний день года можно и нужно, но лучше остановиться на причёске и укладке. Стрижка также возможна, но только если мастер знаком, иначе, если результат будет плохим, праздник окажется испорченным.
А астролог Галина Несмелова обратилась к лунному календарю. Согласно ему, 31 декабря будет благоприятным днём для стрижки, однако потом возможен замедленный рост волос. Во избежание этого она рекомендует озаботиться вопросом стрижки на день раньше — 30 декабря.
Ранее адвокат Арсения Разумовская объяснила, какие подарки законно дарить учителям на Новый год. По её словам, презент не должен стоить более трёх тысяч рублей, иначе это будет считаться взяткой. Также нельзя дарить преподавателям билеты и оплаченные путёвки, которые можно продать за деньги. Это также грозит ответственностью за коррупцию.
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