Возможен замедленный рост волос: Стилист и астролог рассказали, можно ли стричься 31 декабря

По народным поверьям, менять причёску 31 декабря — не лучшая идея. Кто-то, следуя Модестову дню, боится остаться с ломкими и редкими волосами, а кто-то — "срезать" удачу и потерять красоту. О том, как лучше поступить россиянам в канун Нового года, "Тульская служба новостей" узнала у экспертов.

Например, стилист Юля Медведева считает, что работать с волосами в последний день года можно и нужно, но лучше остановиться на причёске и укладке. Стрижка также возможна, но только если мастер знаком, иначе, если результат будет плохим, праздник окажется испорченным.

А астролог Галина Несмелова обратилась к лунному календарю. Согласно ему, 31 декабря будет благоприятным днём для стрижки, однако потом возможен замедленный рост волос. Во избежание этого она рекомендует озаботиться вопросом стрижки на день раньше — 30 декабря.