Сводки из зоны СВО: Когда будет освобождена Авдеевка Какие силы ВСУ сосредоточили в Авдеевке и когда Армия России сможет взять город в полное окружение — в тексте Лайфа. 13037 13037 Сводки из зоны СВО — когда будет освобождена Авдеевка. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Армия России продвигается под Авдеевкой, продолжая её окружение. Расширяется контроль в районе очистных сооружений, также есть движение вдоль железнодорожной ветки в сторону Очеретина. ВСУ вынуждены реагировать и растягивать фронт.

Анализ открытых источников позволяет сделать вывод, что в настоящее время в этом населённом пункте сосредоточено до двух механизированных бригад ВСУ (110 ОМБр и 116 ОМБр), двух пехотных батальонов (пб 63 ОМБр и 6 опб), усиленных киевским полком полиции СпН, отрядом СпН "Омега-5" НГУ и 105-м пограничным отрядом, отмечает военный эксперт Максим Ювачёв. Он также сравнивает гарнизон противника, дислоцированный в пределах города, с текущей численностью и резюмирует сокращение примерно на 30%.

Основные силы ВСУ сосредоточены на линии Новобахмутовка – Северное, где наблюдается до шести бригад (31 ОМБр, 47 ОМБр, 53 ОМБр, 1 ОТБр, 116 ОБрТрО, 129 ОБрТрО), до пяти батальонов (мб 23 ОМБр, 45 опб, 3 об "Волынь" УДА, об РДК) при поддержке 8 пСпН ССО и оСпН "Омега-1" НГУ Максим Ювачёв Военный эксперт

Максим Ювачёв отмечает, что в настоящее время для авдеевского гарнизона остаётся единственная возможность отойти к основным силам ВСУ по трассе Авдеевка – Орловка. Однако этого пока не происходит. Возможно, данным частям отведена задача "демонстрации украинского флага", то есть присутствия на этом участке. Чтобы показать силу и сопротивление нашей армии. Так как в украинском обществе есть проблемы, вызванные огромными потерями ВСУ.

— Анализ тренда поисковых запросов украинцев в Интернете показал, что после неудавшегося контрнаступления линия тренда победы (перемога) устремилась вниз, а линия тренда потери ВСУ (втрати ЗСУ) скаканула вверх. Поэтому Киев может ещё некоторое время попытаться удерживать часть своих сил в Авдеевке. Сейчас в оперативных сводках ВСУ, касающихся обороны Авдеевки, изобилуют такие фразы: "На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага", "Наши воины стойко держат оборону", — комментирует военный эксперт Максим Ювачёв.

Перед ВС РФ стоит задача окружить Авдеевку, чтобы вся группировка ВСУ оказалась в котле. Фото © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Обрушение кольца обороны ВСУ

Недавнее освобождение Марьинки для Армии России открыло продвижение войск с северо-востока на Угледар. С юга наша группировка способна фактически освободить город вместе со штурмовиками, работавшими в Марьинке.

Авдеевка завершит начало крушения кольца обороны ВСУ на территории Донецкой Республики. А это уже угроза всему украинскому фронту в Донбассе Юрий Кнутов Военный эксперт

Перед ВС РФ стоит задача окружить Авдеевку, чтобы вся группировка ВСУ оказалась в котле. После этого ВС РФ может потребоваться около месяца, чтобы ликвидировать гарнизон. Поэтому украинское командование перебрасывает войска и резервы на этот участок, напоминает военный эксперт Юрий Кнутов.

— Зимняя погода способствует применению диверсионно-разведывательных групп, использованию дронов, которые часто заменяют артиллерию большого калибра. Такие действия позволяют продвигаться, в день происходит порядка 20–30 атак, которые ведут наши штурмовики, — говорит Кнутов.

Военный приём "на плечах противника"

На ряде участков благодаря скоординированным действиям авиации, артиллерии, пехоты, танкистов РФ мы, что называется, "садимся на плечи" отступающим украинским военным и практически с ними занимаем следующую линию их обороны, объясняет Юрий Кнутов. В этом случае ВСУ не имеют возможности оказать артиллерийскую поддержку своим частям. Если они начинают бить по нашим военным, то уничтожают своих.

— Этот приём широко применялся в годы Великой Отечественной войны. Сейчас он себя оправдывает и даёт неплохие результаты. Поэтому в ближайшее время Авдеевка может быть взята в полное окружение. Тогда у нас появится возможность атаковать с защищённой западной стороны укрепления украинских войск, а дальше — вязать огневой мешок, — считает Кнутов.

Авторы Дмитрий Шестопалов