Россиянам советуют дружить с соседями, чтобы не стать жертвой домушников на Новый год

Во время длинных новогодних праздников учащаются квартирные кражи, так как многие уезжают и оставляют жилище без присмотра. Чтобы обезопасить себя, эксперт в области безопасности Александр Власов советует сохранять дружеские отношения с соседями.

Он объяснил, что соседи присмотрят за квартирой и предупредят о появлении подозрительных людей. Кроме того, если у квартиры появятся различные листовки, то они могут убрать мусор.

Как отметил подполковник запаса МВД РФ, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников, раньше воры предполагали отсутствие в доме хозяина с помощью определённых уловок. Так, они клали рекламные буклеты под ручки или заполняли газетами почтовые ящики, а потом проверяли, кто из жильцов не убрал мусор. Сейчас воры зачастую узнают об отъезде хозяина из его соцсетей.

"Граждане выезжают за рубеж, на дачу или ходят в гости и рассказывают об этом в социальных сетях. Также они публикуют фотографии с отдыха, тем самым подтверждая факт, что находятся вдали от дома. Это даёт злоумышленникам возможность отслеживать передвижения россиян и совершать противоправные деяния", — отметил Иванников в беседе с "Москвой 24".

Он призвал проявлять бдительность и не показывать благосостояние посторонним. По мнению Власова, защитить квартиру поможет установка сигнализации. Сейчас на рынке есть множество предложений, можно выбрать как государственную охрану, так и ЧОП.