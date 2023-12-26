Россиянам советуют дружить с соседями, чтобы не стать жертвой домушников на Новый год
Эксперт Власов: Дружеские отношения с соседями спасут от домушников на Новый год
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Во время длинных новогодних праздников учащаются квартирные кражи, так как многие уезжают и оставляют жилище без присмотра. Чтобы обезопасить себя, эксперт в области безопасности Александр Власов советует сохранять дружеские отношения с соседями.
Он объяснил, что соседи присмотрят за квартирой и предупредят о появлении подозрительных людей. Кроме того, если у квартиры появятся различные листовки, то они могут убрать мусор.
Как отметил подполковник запаса МВД РФ, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников, раньше воры предполагали отсутствие в доме хозяина с помощью определённых уловок. Так, они клали рекламные буклеты под ручки или заполняли газетами почтовые ящики, а потом проверяли, кто из жильцов не убрал мусор. Сейчас воры зачастую узнают об отъезде хозяина из его соцсетей.
"Граждане выезжают за рубеж, на дачу или ходят в гости и рассказывают об этом в социальных сетях. Также они публикуют фотографии с отдыха, тем самым подтверждая факт, что находятся вдали от дома. Это даёт злоумышленникам возможность отслеживать передвижения россиян и совершать противоправные деяния", — отметил Иванников в беседе с "Москвой 24".
Он призвал проявлять бдительность и не показывать благосостояние посторонним. По мнению Власова, защитить квартиру поможет установка сигнализации. Сейчас на рынке есть множество предложений, можно выбрать как государственную охрану, так и ЧОП.
Ранее Лайф писал, что в подмосковном Красногорске вор в образе бомжа дважды за два месяца обчистил квартиру. В первую ходку он забрал 50 рублей и надкусил штрудель, лежавший в холодильнике, во вторую — вынес крупную сумму наличкой.