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26 декабря, 16:01

Киргизия разместила облигации в рублях

Минфин Киргизии завершил размещение выпусков облигаций в рублях и сомах

Минфин Киргизии закончил размещение выпусков облигаций в рублях и национальной валюте — сомах. Бишкек выставил облигации на 341,9 миллиона рублей со ставкой купона 14,5% годовых, а также на 518,7 миллиона сомов (более 534 миллиона рублей) со ставкой купона 15,5% годовых.

При этом объём выпусков составлял миллиард рублей и миллиард сомов. Расчёты по выпуску прошли 26 и 25 декабря соответственно. В размещении участвовали свыше тысячи розничных инвесторов из РФ, а также банки, страховые и инвестиционные компании и негосударственные пенсионные фонды из Киргизии.

"Данное размещение заложило инфраструктурную основу для последующих системных регулярных заимствований на национальных рынках Кыргызстана и России и будет способствовать дальнейшему усилению сотрудничества стран ЕАЭС в финансовой сфере", — отметили в министерстве.

Примечательно, что условия выпусков подразумевают погашение через два года и выплату квартальных купонов. Номинал облигаций составил 100 рублей и 100 сомов. Само же размещение прошло на Киргизской фондовой бирже, но бумаги могут обращаться и на Мосбирже.

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Ранее Лайф писал, что в начале декабря Мосбиржа достигла рекордного за всю историю оборота в 1,2 квадрлн рублей. Рынок акций вырос до 7,9 триллиона рублей в III квартале 2023 года.

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ТАСС / Владислав Ногай

Никита Осипов
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