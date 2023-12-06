Вероятность очень высока: Экономист спрогнозировал курс рубля в 2024 году

Снижение курса рубля в конце года является временным явлением и связано с "предновогодней суетой". Об этом радио "Комсомольская правда" рассказал преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владислав Гинько.



"Однако Новый год пройдёт, и вся суета и ажиотаж спадут. Фундаментально я вижу стечение факторов, которые говорят в пользу укрепления рубля, такие как рекордный приток рублей в банке и отложение потребления на будущее", — заявил экономист.

Он объяснил, что россияне предпочитают инвестировать в ценные бумаги отечественных компаний, а не тратить на текущее потребление: на брокерских счетах находится более девяти триллионов рублей. Совокупный размер банковских вкладов — сорок триллионов, при этом сбережения в валюте незначительны, соотношение составляет приблизительно один к четырём.

По словам эксперта, курсовые экспортные пошлины, действующие в России, стимулируют экспортёров продавать валютную выручку, чтобы не уплачивать большие суммы. Кроме того, страна компенсирует снижение импорта товаров увеличением собственного производства.

"...Подобные факторы и новые обстоятельства способствуют укреплению рубля. Следовательно, вероятность того, что мы увидим курс 55–60 рублей в течение 2024 года, очень высока — около 80%", — считает Гинько.