Вероятность очень высока: Экономист спрогнозировал курс рубля в 2024 году
Экономист Гинько назвал временным явлением снижение курса рубля в конце года
Снижение курса рубля в конце года является временным явлением и связано с "предновогодней суетой". Об этом радио "Комсомольская правда" рассказал преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владислав Гинько.
"Однако Новый год пройдёт, и вся суета и ажиотаж спадут. Фундаментально я вижу стечение факторов, которые говорят в пользу укрепления рубля, такие как рекордный приток рублей в банке и отложение потребления на будущее", — заявил экономист.
Он объяснил, что россияне предпочитают инвестировать в ценные бумаги отечественных компаний, а не тратить на текущее потребление: на брокерских счетах находится более девяти триллионов рублей. Совокупный размер банковских вкладов — сорок триллионов, при этом сбережения в валюте незначительны, соотношение составляет приблизительно один к четырём.
По словам эксперта, курсовые экспортные пошлины, действующие в России, стимулируют экспортёров продавать валютную выручку, чтобы не уплачивать большие суммы. Кроме того, страна компенсирует снижение импорта товаров увеличением собственного производства.
"...Подобные факторы и новые обстоятельства способствуют укреплению рубля. Следовательно, вероятность того, что мы увидим курс 55–60 рублей в течение 2024 года, очень высока — около 80%", — считает Гинько.
А ранее укрепление курса рубля предрёк помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин. Резкое падение курса в этом году он объяснил тем, что в стране начал восстанавливаться потребительский и инвестиционный спрос.
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