Бывший зэк из Читы устроился охранником для выплаты кредита в 40 тысяч и стал должен 50 млн

Ранее судимый мужчина из Читы решил встать на путь исправления и устроился работать охранником на стоянке, чтобы выплатить все долги по микрозаймам. В итоге он неудачно покурил и спалил весь автобокс, где находилось 34 машины общей стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает SHOT.

Ранее судимый житель Читы сжёг автобокс с машинами на 50 миллионов рублей. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, 39-летний Михаил Новосёлов уже несколько раз был судим за грабёж, драки и кражи. Мужчина решил встать на путь просветления и поискать работу, чтобы выплатить кредиты на 40 тысяч рублей. Но жителю Читы снова не повезло — он устроил мощнейший пожар, в результате которого дотла сгорели 34 машины.

Общий ущерб составил 50 миллионов рублей. Новосёлову снова грозит колония и уже долг "покруче".