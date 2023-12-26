Бывший зэк из Читы устроился охранником для выплаты кредита в 40 тысяч и стал должен 50 млн
SHOT: Ранее судимый житель Читы сжёг автобокс с машинами на 50 миллионов рублей
Ранее судимый Миша Новосёлов, который спалил автобокс в Чите. Обложка © Telegram / SHOT
Ранее судимый мужчина из Читы решил встать на путь исправления и устроился работать охранником на стоянке, чтобы выплатить все долги по микрозаймам. В итоге он неудачно покурил и спалил весь автобокс, где находилось 34 машины общей стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает SHOT.
Ранее судимый житель Читы сжёг автобокс с машинами на 50 миллионов рублей. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, 39-летний Михаил Новосёлов уже несколько раз был судим за грабёж, драки и кражи. Мужчина решил встать на путь просветления и поискать работу, чтобы выплатить кредиты на 40 тысяч рублей. Но жителю Читы снова не повезло — он устроил мощнейший пожар, в результате которого дотла сгорели 34 машины.
Общий ущерб составил 50 миллионов рублей. Новосёлову снова грозит колония и уже долг "покруче".
А ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге неизвестные сожгли автомобиль, который принадлежал судье по гражданским делам районного суда. В результате инцидента у легковушки пострадали передняя часть и салон. В настоящее время полиция ищет преступников.