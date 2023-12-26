Число экспортёров под наблюдением Центробанка вырастет вдвое

Банк России расширит мониторинг крупнейших экспортёров. Туда войдут компании, чья экспортная выручка в 2023 году или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит 1 миллиард долларов, указано в сообщении регулятора.

"Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортёров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд. В результате перечень таких экспортёров увеличится примерно вдвое", — говорится в сообщении.

Вместе с этим Центробанк разместил для оценки регулирующего воздействия проект указания, устанавливающий для крупнейших экспортёров состав, форму, сроки и порядок представления данных. Так, в частности, компании обязаны будут передавать информацию не только об активах и обязательствах в иностранной валюте, но и об остатках на рублёвых счетах в иностранных банках, а также о задолженности в рублях перед нерезидентами.