Число экспортёров под наблюдением Центробанка вырастет вдвое
Банк России собирается расширить мониторинг крупнейших экспортёров
Банк России расширит мониторинг крупнейших экспортёров. Туда войдут компании, чья экспортная выручка в 2023 году или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит 1 миллиард долларов, указано в сообщении регулятора.
"Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортёров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд. В результате перечень таких экспортёров увеличится примерно вдвое", — говорится в сообщении.
Вместе с этим Центробанк разместил для оценки регулирующего воздействия проект указания, устанавливающий для крупнейших экспортёров состав, форму, сроки и порядок представления данных. Так, в частности, компании обязаны будут передавать информацию не только об активах и обязательствах в иностранной валюте, но и об остатках на рублёвых счетах в иностранных банках, а также о задолженности в рублях перед нерезидентами.
А ранее председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что впервые с марта 2023 года доля чистых продаж валютной выручки экспортёрами по итогам ноября может достичь 100%. По её словам, росту продаж валюты экспортёрами способствует увеличение цен на нефть в предыдущие месяцы и факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов.
LIFE / Александр Шалгин