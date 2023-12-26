Полковнику Росгвардии, оставившему Крымский мост без защиты, грозит 7 лет и лишение звания

Обвинение запросило семь лет лишения свободы для полковника Росгвардии Сергея Волкова, обвиняемого в поставке некачественных комплексов для защиты Крымского моста. Также прокурор требует аннулировать все его звания и государственные награды.

"В ходе прений сторон гособвинение запросило для Волкова наказание в виде семи лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания прокурор попросил лишить подсудимого звания полковника и государственных наград", — сообщила журналистам пресс-секретарь Второго Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

По версии следствия, полковник Волков закупил для защиты Крымского моста и Керченского пролива два комплекса "Орёл-БПЛА" почти на 400 миллионов рублей, которые по своим техническим характеристикам не могли противостоять беспилотникам. Уже после установки выяснилось, что купленные комплексы не имеют возможности радиоподавления дронов, в итоге Росгвардия приостановила их использование.