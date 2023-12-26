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26 декабря, 18:15

Полковнику Росгвардии, оставившему Крымский мост без защиты, грозит 7 лет и лишение звания

Офицеру Росгвардии запросили 7 лет за неисправные комплексы для Крымского моста

Обвинение запросило семь лет лишения свободы для полковника Росгвардии Сергея Волкова, обвиняемого в поставке некачественных комплексов для защиты Крымского моста. Также прокурор требует аннулировать все его звания и государственные награды.

"В ходе прений сторон гособвинение запросило для Волкова наказание в виде семи лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания прокурор попросил лишить подсудимого звания полковника и государственных наград", — сообщила журналистам пресс-секретарь Второго Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

Офицер Росгвардии, оставивший Крымский мост без защиты, пойдёт под суд
Офицер Росгвардии, оставивший Крымский мост без защиты, пойдёт под суд

По версии следствия, полковник Волков закупил для защиты Крымского моста и Керченского пролива два комплекса "Орёл-БПЛА" почти на 400 миллионов рублей, которые по своим техническим характеристикам не могли противостоять беспилотникам. Уже после установки выяснилось, что купленные комплексы не имеют возможности радиоподавления дронов, в итоге Росгвардия приостановила их использование.

Как ранее сообщал Лайф, Волкову предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий", ему грозит до десяти лет лишения свободы. Военный был задержан в марте текущего года.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Бражников
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