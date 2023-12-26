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26 декабря, 18:40

Назначен новый замглавы Минтранса России

Замруководителя Росавиации Потешкина назначили на пост замглавы Минтранса

Владимир Потешкин. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Владимир Потешкин. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Замглавы Росавиации Владимира Потешкина назначили на должность заместителя министра транспорта России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в постановлении правительства.

В Росавиации Потешкин отвечал за вопросы, связанные с перевозками и цифровизацией. До прихода в ведомство он работал в авиакомпании "Россия", также до этого он занимал различные посты в Nordwind и Оренбургских авиалиниях.

Как ранее сообщал Лайф, в конце ноября от должности замминистра транспорта России был освобождён Игорь Чалик. В ведомстве он курировал вопросы авиации.

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Наталья Исакова
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