Назначен новый замглавы Минтранса России
Замруководителя Росавиации Потешкина назначили на пост замглавы Минтранса
Владимир Потешкин. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева
Замглавы Росавиации Владимира Потешкина назначили на должность заместителя министра транспорта России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в постановлении правительства.
В Росавиации Потешкин отвечал за вопросы, связанные с перевозками и цифровизацией. До прихода в ведомство он работал в авиакомпании "Россия", также до этого он занимал различные посты в Nordwind и Оренбургских авиалиниях.
Как ранее сообщал Лайф, в конце ноября от должности замминистра транспорта России был освобождён Игорь Чалик. В ведомстве он курировал вопросы авиации.