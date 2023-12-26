В Чувашии водитель КамАЗа насмерть сбил 10-летнюю девочку

Водитель КамАЗа сбил 10-летнюю девочку в посёлке Урмары Республики Чувашия. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, от полученных травм школьница скончалась на месте.

Кадр с места ДТП в Чувашии, где КамАЗ насмерть сбил школьницу. Фото © Telegram / МВД по Чувашской Республике

Трагедия произошла днём во вторник, 26 декабря, на Заводской улице. Водитель грузовика отъезжал от находящегося неподалёку предприятия, когда у него под колёсами оказалась четвероклассница. В настоящее время оперативники устанавливают, каким образом произошёл наезд на ребёнка.

Пока известно, что за рулём КамАЗа находился 53-летний мужчина. В момент происшествия он был трезв. Но оказалось, что у водителя отсутствовал страховой полис.