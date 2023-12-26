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26 декабря, 18:59

В Чувашии водитель КамАЗа насмерть сбил 10-летнюю девочку

Кадр с места ДТП в Чувашии, где КамАЗ насмерть сбил школьницу. Обложка © Telegram / МВД по Чувашской Республике

Кадр с места ДТП в Чувашии, где КамАЗ насмерть сбил школьницу. Обложка © Telegram / МВД по Чувашской Республике

Водитель КамАЗа сбил 10-летнюю девочку в посёлке Урмары Республики Чувашия. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, от полученных травм школьница скончалась на месте.

Кадр с места ДТП в Чувашии, где КамАЗ насмерть сбил школьницу. Фото © Telegram / МВД по Чувашской Республике

Кадр с места ДТП в Чувашии, где КамАЗ насмерть сбил школьницу. Фото © Telegram / МВД по Чувашской Республике

Трагедия произошла днём во вторник, 26 декабря, на Заводской улице. Водитель грузовика отъезжал от находящегося неподалёку предприятия, когда у него под колёсами оказалась четвероклассница. В настоящее время оперативники устанавливают, каким образом произошёл наезд на ребёнка.

Пока известно, что за рулём КамАЗа находился 53-летний мужчина. В момент происшествия он был трезв. Но оказалось, что у водителя отсутствовал страховой полис.

Ранее Лайф сообщал, что владелица сети салонов красоты на Lamborghini насмерть сбила пешехода в Москве. Предварительно, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, а женщина не успела затормозить.

Появилось видео с полыхающим на МКАД авто, где заживо сгорели два человека
Появилось видео с полыхающим на МКАД авто, где заживо сгорели два человека
Наталья Исакова
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