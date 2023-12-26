Путин после саммита в Петербурге провёл встречи с главами Казахстана и Узбекистана

Глава государства Владимир Путин по завершении неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге провёл отдельные двусторонние встречи с лидерами Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По завершении неформального саммита Путин, проводив гостей, провёл отдельные двусторонние встречи с президентом Казахстана и президентом Узбекистана", — рассказал Песков.