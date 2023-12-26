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26 декабря, 19:31

Путин после саммита в Петербурге провёл встречи с главами Казахстана и Узбекистана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева направо) во время фотографирования в музее-заповеднике "Царское Село". Обложка © ТАСС / Дмитрий Азаров / POOL

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева направо) во время фотографирования в музее-заповеднике "Царское Село". Обложка © ТАСС / Дмитрий Азаров / POOL

Глава государства Владимир Путин по завершении неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге провёл отдельные двусторонние встречи с лидерами Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По завершении неформального саммита Путин, проводив гостей, провёл отдельные двусторонние встречи с президентом Казахстана и президентом Узбекистана", — рассказал Песков.

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Лайф сообщал, что сегодня, 26 декабря, в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча лидеров стран СНГ. Глава государства Владимир Путин пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана пообщаться не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым ансамблям города.

Оксана Попова
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