Последствия мощного урагана, затопившего аэропорт в Сиднее, попали на видео
В Сиднее после сильнейшего урагана затопило аэропорт
Мощный шторм обрушился накануне, 25 декабря, на Австралию и принёс серьёзные разрушения. В частности, пользователи социальных сетей поделились видеозаписью из города Сиднея, где из-за урагана затопило аэропорт.
Затопленный после урагана аэропорт Сиднея. Видео © Х / Earth42morrow
Стоит отметить, что из-за разгула стихии на восточном побережье страны жертвами стали два человека. Первый погиб в городе Карингал, а в Хеленсвейле на Золотом Берегу женщина скончалась после падения на неё дерева. В то же время сообщается, что сотни домов остались без крыш, а более 100 тысяч — без электричества. Порывы ветра достигали 100 км/ч.
Ранее Лайф писал, что в Буэнос-Айресе в ночь на воскресенье, 17 декабря, разгулялась непогода. Поднявшийся штормовой ветер повредил механический цветок Floralis Genérica — один из главных символов столицы Аргентины.
Х / Earth42morrow