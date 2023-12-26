Последствия мощного урагана, затопившего аэропорт в Сиднее, попали на видео

Стоит отметить, что из-за разгула стихии на восточном побережье страны жертвами стали два человека. Первый погиб в городе Карингал, а в Хеленсвейле на Золотом Берегу женщина скончалась после падения на неё дерева. В то же время сообщается, что сотни домов остались без крыш, а более 100 тысяч — без электричества. Порывы ветра достигали 100 км/ч.