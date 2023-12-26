Регион

Уведомления отключены

26 декабря, 20:48

Последствия мощного урагана, затопившего аэропорт в Сиднее, попали на видео

В Сиднее после сильнейшего урагана затопило аэропорт

Мощный шторм обрушился накануне, 25 декабря, на Австралию и принёс серьёзные разрушения. В частности, пользователи социальных сетей поделились видеозаписью из города Сиднея, где из-за урагана затопило аэропорт.

Затопленный после урагана аэропорт Сиднея. Видео © Х / Earth42morrow

Стоит отметить, что из-за разгула стихии на восточном побережье страны жертвами стали два человека. Первый погиб в городе Карингал, а в Хеленсвейле на Золотом Берегу женщина скончалась после падения на неё дерева. В то же время сообщается, что сотни домов остались без крыш, а более 100 тысяч — без электричества. Порывы ветра достигали 100 км/ч.

Бушующий в Европе шторм "Пиа" выбросил на пляжи тысячи ботинок
Бушующий в Европе шторм "Пиа" выбросил на пляжи тысячи ботинок

Ранее Лайф писал, что в Буэнос-Айресе в ночь на воскресенье, 17 декабря, разгулялась непогода. Поднявшийся штормовой ветер повредил механический цветок Floralis Genérica — один из главных символов столицы Аргентины.

Обложка ©

Х / Earth42morrow

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Австралия
  • ураган
  • сидней
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров