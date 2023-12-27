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Уведомления отключены

26 декабря, 22:43

В восьми районах Ярославской области ввели режим ЧС

В ряде районов Ярославской области введён режим ЧС из-за отключения электричества

В восьми районах Ярославской области из-за отключения электричества после непогоды ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Михаил Евраев.

"Из-за погодных условий в регионе сложилась критическая ситуация с подачей электроэнергии. В срочном порядке провели комиссию по чрезвычайным ситуациям с участием МЧС, МРСК "Ярэнерго", прокуратуры, глав муниципальных районов. Режим ЧС введён в восьми районах области", — сообщил чиновник.

По его словам, речь идёт о городском округе Переславль-Залесский, Большесельском, Борисоглебском, Угличском районах. Основная причина отключений — несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад, из-за которого обрываются электролинии.

Он обратил внимание, что восстановительные работы ведутся круглосуточно. В них задействованы 148 бригад и 161 единица спецтехники. В филиале "Ярэнерго" действует оперштаб с непрерывным мониторингом метеоусловий. Евраев заявил, что поручил увеличить число бригад, а также рассказал, что предприятия и другие районы региона согласились помочь техникой и людьми.

"В обесточенные населённые пункты организован подвоз воды. Действуют пункты временного размещения, но пока обращений в них от жителей не поступало. В каждом районе принимаются свои дополнительные меры по поддержке людей", — добавил Евраев.

В Электростали объявили режим ЧС
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А недавно жители челябинского района Чурилово на утро после сильного бурана были вынуждены сами выталкивать автобус, чтобы добраться до работы. Видео публиковал Лайф.

Обложка ©

Getty Images / NurPhoto

Анатолий Симоненко
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