В ЛНР приостановят действие комендантского часа на время новогодних каникул

Согласно документу, комендантский час сохраняется в Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, Сватовском, Троицком и Кременском районах. В остальных населённых пунктах республики его действие приостанавливается с 31 декабря 2023 по 8 января 2024 года.

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Ранее в Херсонской области изменили период действия комендантского часа. Прежде он начинался в 21:00 и заканчивался в 05:00. Теперь он действует с 20:00 до 06:00.