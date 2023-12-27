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26 декабря, 23:40

В ЛНР приостановят действие комендантского часа на время новогодних каникул

Пасечник приостановил комендантский час в ЛНР с 31 декабря до 8 января

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечик приостановил действие комендантского часа на период новогодних каникул. Соответствующий указ опубликован в телеграм-канале регионального правительства.

Согласно документу, комендантский час сохраняется в Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, Сватовском, Троицком и Кременском районах. В остальных населённых пунктах республики его действие приостанавливается с 31 декабря 2023 по 8 января 2024 года.

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Ранее в Херсонской области изменили период действия комендантского часа. Прежде он начинался в 21:00 и заканчивался в 05:00. Теперь он действует с 20:00 до 06:00.

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t.me / Леонид Пасечник

Оксана Попова
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