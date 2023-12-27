В ЛНР приостановят действие комендантского часа на время новогодних каникул
Пасечник приостановил комендантский час в ЛНР с 31 декабря до 8 января
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечик приостановил действие комендантского часа на период новогодних каникул. Соответствующий указ опубликован в телеграм-канале регионального правительства.
Согласно документу, комендантский час сохраняется в Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, Сватовском, Троицком и Кременском районах. В остальных населённых пунктах республики его действие приостанавливается с 31 декабря 2023 по 8 января 2024 года.
Ранее в Херсонской области изменили период действия комендантского часа. Прежде он начинался в 21:00 и заканчивался в 05:00. Теперь он действует с 20:00 до 06:00.
t.me / Леонид Пасечник