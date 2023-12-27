Названы правила, которые спасут организм от поломки в новогодние праздники

В новогодние праздники даже самые ленивые могут провести время с пользой. Каких полезных правил нужно придерживаться в эти дни, в беседе с kp.ru рассказала профессор, академик РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

По её словам, в первую очередь нужно научиться правильно спать: с 23:00 до 04:00. В это время вырабатывается мелатонин, организм обновляется и отдыхает, что позволит вам просыпаться без будильника.

Также не стоит злоупотреблять алкоголем. Причём не только в праздники, но и в остальное время. Подобные напитки мешают выспаться и вдобавок бьют по всем системам и органам, вызывая поломки в механике деления клеток, что может стать причиной развития рака.

Во время праздников не нужно думать о работе: стоит отдыхать не только физически, но и морально. Лучше наконец заняться тем, чем не удавалось заняться в течение года. Если год был сидячим, нужно заняться чем-то активным, например, сходить на каток. А если был утомительным, можно посетить массажный кабинет или посмотреть сериал.

"Но главное — не ставьте какие-то грандиозные цели, не старайтесь отдохнуть сразу всеми способами! Проведите праздники размеренно, но разнообразно. Чтобы вспоминалась не усталость, а яркие эмоции и впечатления", — посоветовала Драпкина.

Ещё один залог продуктивного отдыха — соблюдение режима и правильное питание. По словам врача, ужинать обязательно нужно хотя бы за 3–4 часа до сна. После этого рекомендуется полчаса прогуляться, подышать воздухом. Если есть желание заняться активно спортом, к этому нужно подходить постепенно. С непривычки можно повредить мышцы и суставы, резюмировала Драпкина.