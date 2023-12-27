"Придётся признать": Зеленскому указали на его глобальную ошибку насчёт будущего Украины
Нардеп Шевченко назвал вступление Украины в ЕС и НАТО ложным путём
В Верховной раде заявили, что руководство Незалежной по ошибке считает вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс хорошим решением. Как заявил народный депутат Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Вадиму Карасёву, придётся признать, что этот путь был ложным.
"Ложный путь был, придётся признать. А не ложный, истинный путь… Кравчук покойный сказал когда-то: Украина должна стать как Швейцария — нейтральной и богатой", — заявил законотворец.
По словам парламентария, многие известные командующие подразделениями Вооружённых сил Украины, в том числе генералы, выступают против присоединения к НАТО. Причиной для этого является то, как считают высокопоставленные военные, что киевская власть полностью потеряет субъектность.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал присоединение стран Евросоюза к декларации по гарантиям безопасности для Украины. По его мнению, это заявление не несёт в себе "никакой добавленной ценности".
t.me / Zelenskiy / Official