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27 декабря, 02:46

"Придётся признать": Зеленскому указали на его глобальную ошибку насчёт будущего Украины

Нардеп Шевченко назвал вступление Украины в ЕС и НАТО ложным путём

В Верховной раде заявили, что руководство Незалежной по ошибке считает вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс хорошим решением. Как заявил народный депутат Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Вадиму Карасёву, придётся признать, что этот путь был ложным.

"Ложный путь был, придётся признать. А не ложный, истинный путь… Кравчук покойный сказал когда-то: Украина должна стать как Швейцария — нейтральной и богатой", — заявил законотворец.

По словам парламентария, многие известные командующие подразделениями Вооружённых сил Украины, в том числе генералы, выступают против присоединения к НАТО. Причиной для этого является то, как считают высокопоставленные военные, что киевская власть полностью потеряет субъектность.

Шесть стран Евросоюза отказались предоставлять Украине гарантии безопасности
Шесть стран Евросоюза отказались предоставлять Украине гарантии безопасности

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал присоединение стран Евросоюза к декларации по гарантиям безопасности для Украины. По его мнению, это заявление не несёт в себе "никакой добавленной ценности".

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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