В Верховной раде заявили, что руководство Незалежной по ошибке считает вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс хорошим решением. Как заявил народный депутат Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Вадиму Карасёву, придётся признать, что этот путь был ложным.

"Ложный путь был, придётся признать. А не ложный, истинный путь… Кравчук покойный сказал когда-то: Украина должна стать как Швейцария — нейтральной и богатой", — заявил законотворец.

По словам парламентария, многие известные командующие подразделениями Вооружённых сил Украины, в том числе генералы, выступают против присоединения к НАТО. Причиной для этого является то, как считают высокопоставленные военные, что киевская власть полностью потеряет субъектность.