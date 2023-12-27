Эксперт объяснил, стоит ли покупать гаджеты перед Новым годом

Покупая технику в новогодние праздники, нужно быть внимательным и критичным, так как многие продавцы специально вводят клиентов в заблуждение. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал предприниматель Антон Кофанов.

По его словам, в предновогодний период спрос на электронику сильно возрастает. В это время запускаются различные кампании, которые направлены на стимулирование продаж: магазины объявляют об акциях и скидках, которые на самом деле являются возвращением к первоначальной стоимости.

При этом подлинные распродажи и скидки существуют, но не так часто. Следует взять за правило внимательно изучать предложения. Один из способов проверить действительность скидки — мониторинг цен на интересующий товар за пару месяцев до начала акции. Кроме того, с помощью спецсайтов можно узнать историю изменения цен на товары в разных магазинах.

Кофанов посоветовал покупать смартфоны и прочие гаджеты в январе-феврале. Ведь это — окончание праздничного сезона. К тому же в этот период выходят новые модели, что заставляет магазины распродавать старые. Дополнительные скидки могут возникать, когда компании пытаются улучшить свои квартальные показатели.

Также нелишне изучить отзывы. Главное — не поддаваться импульсивным покупкам. Лучше заранее определить, что именно вы хотите приобрести. Также можно следить за акциями и проверять актуальные предложения. Сэкономить помогут кешбэк-сервисы и дисконтные карты.

"Покупка гаджетов перед Новым годом может быть выгодной, если подходить к этому процессу обдуманно и критически оценивать предложения. Однако зачастую лучшие сделки возможны после праздничного сезона, когда спрос уменьшается, а магазины заинтересованы в продажах оставшихся товарных запасов", — пояснил Кофанов.