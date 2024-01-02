День научной фантастики, Всемирный день интроверта, Игнатьев день: Праздники и приметы 2 января Сегодня, 2 января 2024 года, в России нет официальных праздников. Зато в новогодние каникулы можно отметить несколько международных, и многие могут найти среди них что-то и для себя. Например, это любители книг и кошек. 1 января, 21:01 2 января отмечается День научной фантастики. Фото © Shutterstock

День научной фантастики

2 января в России и за рубежом отмечается праздник, посвящённый популярному жанру искусства, — День научной фантастики. Вот несколько фактов о нём: Это международный неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 2 января.

Распространился по миру из США.

Приурочен ко дню рождения писателя Айзека Азимова (Исаак Азимов).

Научная фантастика — один из самых популярных жанров в литературе, кино и других видах искусства и творчества. Он позволяет человечеству как бы заглянуть за горизонт, предположить, что там всех ожидает. На страницах подобных произведений не раз предсказывали невероятные на момент написания изобретения, которые вскоре воплощались в жизнь. Например, смартфоны. А ещё научная фантастика позволяет поразмышлять, какие опасности ждут людей в будущем: от появления каких-то новых заболеваний до угрозы со стороны искусственного интеллекта.

Что касается самого Дня научной фантастики, то он был придуман в США и приурочен ко дню рождения одного из выдающихся писателей-фантастов XX века — Айзека Азимова. Он автор всемирно известных произведений, например сборника рассказов "Я, робот" (в котором разработан этический кодекс для таких машин), серии романов "Основание", повести "Двухсотлетний человек" и многих других. А ещё именно Азимов сформулировал Три закона роботехники.

Современный мир таков, что чтение перестало быть массовым. При этом многие произведения настолько красочны, что позволяют перенести их на экраны, воплотив в кинематографе. В любом случае День научной фантастики — хороший повод взять в руки новую книгу, чтобы погрузиться в иной — необычный — мир. Писатели-фантасты не боятся мечтать, и их мечты постепенно становятся реальностью.

Всемирный день интроверта

Фото © Shutterstock

2 января в России также можно отметить праздник под названием Всемирный день интроверта. Рассказываем о нём: Это международный неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается 2 января, по календарю не смещается.

Появился в 2011 году по инициативе психолога Фелиситас Хейне.

Цель — подчеркнуть важность интровертов для общества.

Многие из тех, кто даже не имеет психологического образования, знают значение понятий "экстраверт" и "интроверт". Бытует мнение, что первый — это "рубаха-парень", душа компании, а второй — "бука", замкнутый и нелюдимый человек. Однако психологи подчёркивают, что это лишь клише, причём вредное как для общества в целом, так и для отдельных личностей.

Инициатором появления Дня интроверта стала немецкий психолог Фелиситас Хейне в 2011 году. Она предложила ежегодно отмечать этот праздник, чтобы призывать всех с большим вниманием и уважением относиться к людям интровертного типа личности. Если экстраверты черпают энергию извне, находят её в общении с другими людьми, получают от этого радость, то интроверты предпочитают уединение, глубокое обращение к своему внутреннему миру. Отсюда и название: интроверт означает "обращённый внутрь".

Такие люди более расположены к кропотливой работе, они терпеливы и упорны, зачастую более ответственны. Чтобы интроверт мог успешно и плодотворно работать, ему нужна правильная обстановка. Интровертов много среди учёных. Например, ими были Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон. Интересно, что такие люди есть даже среди представителей такой "экстравертной" профессии, как актёр. Это Харрисон Форд, Джонни Депп, Эмма Уотсон, Киану Ривз и другие.

День мотивации и вдохновения

2 января отмечается День мотивации и вдохновения. Фото © Shutterstock

На 2 января приходится ещё один международный праздник, который можно отметить в России, — День мотивации и вдохновения (Motivation and Inspiration Day). Что известно о нём: Это интернациональный неофициальный праздник.

Появился около 20 лет назад в США.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 2 января.

Его цель — призвать все источники вдохновения и мотивации для новых свершений.

Повод для появления Дня мотивации и вдохновения был нерадостный. После сентябрьского теракта в США в 2001 году американский гражданин Кевин Л. Маккрадден решил напомнить, что жизнь на этом не закончилась. Он призвал всех стараться менять жизнь в лучшую сторону, опираясь на источники вдохновения. Напомнил, что у каждого есть кто-то или что-то мотивирующее к достижению новых вершин, зовущее на великие дела и свершения.

Сейчас об истории этого праздника знают уже не все. Он стал международным благодаря тому, что начало года является хорошим временем для поиска мотивации и вдохновения на весь год. В Интернете можно найти массу методов и мастер-классов, как обрести желание и готовность идти вперёд. Можно выделить несколько советов, которые могут помочь: наметьте чёткую цель, чего хотите достичь;

определите время, график, объём сил, которые вам для этого понадобятся;

дайте самому себе как можно больше ответов на вопрос "Что мне это даст?";

делитесь успехами с близкими и в соцсетях.

Новый мяу-год у кошек

2 января отмечается Новый мяу-год у кошек. Фото © Shutterstock

2 января в России также можно отметить забавный праздник — Новый мяу-год у кошек (Happy Mew Year for Cats Day). Коротко о нём: Это американский неофициальный праздник.

Придуман четой американцев наряду со множеством подобных дней.

Отмечается ежегодно 2 января.

Цель — дать повод владельцам питомцев отметить праздник ещё и с ними.

Американцы Томас Рой и его жена Рут довольно известны в США. А достигли они этого благодаря тому, что придумали забавные праздники на каждый день года и выпустили их сборник.

Одним из таких необычных праздников и является Новый мяу-год у кошек. В его названии на английском обыгрывается схожесть слов new ("новый") и mew ("мяу"). В 2016 году Томас и Рут решили, что у кошек должен быть свой Новый год, и учредили эту дату. Предполагается, что в этот день любимцы во всём мире получают от хозяев поздравления. Питомцев балуют лакомствами, дарят им подарки и устраивают вечеринки с другими кошатниками. Ещё можно в честь праздника заняться благотворительностью: угостить едой бездомных животных, посетить питомник или приют.

Приметы 2 января

2 января Русская православная церковь чтит память священномученика Игнатия Богоносца. О его жизни известно немного. Приходилась она на первый век, был Игнатий епископом Антиохийским. Есть предание, что именно он был тем младенцем, которого Христос взял на руки и благословил, но многие исследователи считают это вымыслом. Согласно Церковной истории Евсевия Кесарийского, Игнатий был арестован в Антиохии во время правления Траяна, отправлен на казнь в Рим. В дороге он написал несколько посланий церковным общинам, через которые пролегал его путь. В Риме христианин был брошен на растерзание львам.

Игнатьев день

На Руси в эту дату отмечали Игнатьев день. Его посвящали родителям и дому, где выросли. Было принято ходить в гости к родным, друзьям и соседям. А ещё была традиция подкармливать в этот день диких животных и птиц. Считалось, что это и самого делающего добро в будущем защитит от голода. Под запретом были дела, имеющие отношение к деньгам.

Погодные приметы 2 января

Деревья с утра в инее — к ясной погоде.

Небо в звёздах — к богатому урожаю.

Синицы громко чирикают — к затяжным холодам.

Солнечная погода 2 января — август будет ясным и жарким.

Именинники 2 января

2 января именины может отмечать российский актёр Антон Васильев. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Сегодня, 2 января, именины могут отмечать люди, которых величают: Антон

Даниил

Иван

Игнат. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев