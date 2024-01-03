День здоровья души и тела, День памяти Святителя Петра: Праздники и приметы 3 января Сегодня, 3 января, в России нет официальных праздников, зато можно отметить несколько неформальных международных. Так, два из них посвящены здоровью, а третий — одному простому изобретению, которое стало востребованным во всём мире. 2 января, 21:01 3 января отмечается Международный день здоровья души и тела. Фото © Freepik / prostooleh

Международный День здоровья души и тела

3 января отмечается малоизвестный в России праздник — Международный день здоровья души и тела (International Mind-Body Wellness Day). Несколько фактов о нём: Это интернациональный неофициальный праздник.

Отмечается ежегодно 3 января, по календарю не смещается.

Придуман, чтобы обратить внимание не необходимость оздоровления как тела, так и психики.

Кто стал инициатором появления Международного дня здоровья души и тела, уже неизвестно. Появился он несколько лет назад в англоязычной среде и распространился по всему миру. Цель праздника — мотивировать людей на поддержание как физического, так и психического благополучия, а также обратить внимание на то, что ни один из этих элементов не может существовать один без другого. Начало года — отличное время, чтобы посвятить себя этому вопросу и наметить цели по оздоровлению на следующие 12 месяцев.

Неслучайно в русском языке есть поговорка: "В здоровом теле здоровый дух". Она хорошо передаёт смысл сегодняшнего праздника. А в медицине есть такое понятие, как психосоматические заболевания и расстройства, когда проблемы с психикой приводят к болезням тела. Лечить такие недуги зачастую очень непросто, ведь причина может быть скрыта.

Концепция хорошего самочувствия заключается в поиске баланса между разумом и телом. Существует множество методов, которые можно использовать для его достижения: от йоги и медитации до изменения образа жизни. Самый простой же вариант — обычная прогулка. Согласно результатам целого ряда исследований, она положительно сказывается на состоянии здоровья, помогает успокоиться и снизить негативное влияние стресса.

Праздник сонного дня

3 января отмечается Праздник сонного дня. Фото © Freepik / senivpetro

3 января в России отмечается Праздник сонного дня (Festival of Sleep Day), также посвящённый теме здоровья. Вот что о нём известно: Это международный неофициальный праздник.

Появился в США, откуда распространился по миру.

Отмечается ежегодно 3 января.

Придуман, чтобы призвать всех узнать больше о здоровом сне.

Праздник сонного дня в России приходится на новогодние каникулы, а это время, когда многие из нас позволяют себе лишнего: употребляют алкоголь за праздничным столом, переедают, стараются отоспаться на весь год вперёд. Медики не приветствуют ни первое, ни второе, ни третье. Так, выспаться с запасом невозможно. Даже наоборот, такой подход может сбить биологические часы организма, нарушив режим сна и бодрствования.

Вот несколько советов, как спать в выходные, чтобы с лёгкостью проснуться в первый рабочий день года: не стоит переедать, из рациона нужно исключить жареное и жирное, а также важно следить за нормой воды;

вечером отказаться от использования гаджетов как минимум за час до сна, так как голубое свечение экрана возбуждающе действует на нервную систему;

важно плотно закрыть шторы или воспользоваться маской для сна, так как при полной темноте в организме вырабатывается важный гормон мелатонин;

от вечерних занятий спортом стоит отказаться, и даже если набранные килограммы гонят в тренажёрный зал, то лучше посещать его утром, ведь тренировки возбуждают нервную систему;

можно воспользоваться ароматерапией: запахи лаванды и мелиссы дополнительно помогут успокоиться и настроиться на сон.

День рождения соломинки для коктейлей

3 января отмечается День рождения соломинки для коктейлей. Фото © Shutterstock

На 3 января в России и других странах приходится праздник, посвящённый одному изобретению, которое стало востребованным по всему миру. В эту дату отмечается День рождения соломинки для коктейлей: Это международный неофициальный праздник.

Отмечается каждый год 3 января.

Приурочен к дате получения патента на данное приспособление.

Соломинкой называют трубочку, изготовленную из пластика или других материалов и предназначенную для потягивания напитков. Своё название это приспособление получило из-за схожести с настоящей соломинкой. Раньше для этих целей использовали пустотелые стебли злаковых.

Изобретателем искусственной соломинки для напитков считается американский предприниматель Марвин Стоун (Marvin Stone), который владел фабрикой по производству бумажных сигаретных мундштуков. Дела шли не очень, и он решил разнообразить перечень выпускаемой продукции. Соломинки он решил делать из плотной манильской бумаги. Диаметр отверстия сделал таким, чтобы через трубочку нельзя было случайно засосать косточку лимона.

3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал своё изобретение, и теперь эта дата считается днём рождения соломинки для напитков. Уже через пару лет выпуск этих нехитрых приспособлений стал его основным бизнесом. В первое время соломинки для коктейлей делали вручную, и только в 1906 году был изобретён автомат.

День памяти Святителя Петра

3 января отмечается День памяти Святителя Петра. Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева

3 января в России отмечается День памяти святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси. Празднуется он три раза в год: 3 января (21 декабря по старому стилю) — в день преставления (смерти) святого;

6 сентября (24 августа по старому стилю) — в день перенесения мощей;

18 октября (5 октября по старому стилю) вместе с Собором святителей Московских.

Святитель Пётр родился около 1260 года на Волыни в знатной семье бояр. Уже в 12 лет он поступил в монастырь. Много времени уделял изучению Священного Писания и обучился иконописи. За добродетельную жизнь игумен обители рукоположил Петра в сан иеромонаха. Через некоторое время Пётр решил уединиться. На реке Рате он поставил келью. Впоследствии в этом месте образовался монастырь, который получил название Новодворского, и Пётр стал игуменом в этом монастыре.

После смерти владимирского митрополита Максима в 1305 году Пётр был поставлен на его место. В 1325 году по просьбе великого князя Ивана Калиты он перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. По благословению святителя Петра в Московском Кремле в августе 1326 года был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. 21 декабря (по старому стилю) 1326 года Пётр скончался. Он был погребён в Успенском соборе в каменном гробу, а через 13 лет был причислен к лику святых.

Таким образом, святитель Пётр первым из русских церковнослужителей проживал в Москве, а не во Владимире или в Киеве. Уже при жизни святителя современники ставили его в один ряд с Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом.

Приметы 3 января

Петров день

В народе 3 января отмечали Петров день. Также его называли Днём Петра-полукорма, так как к тому времени половина домашних заготовок на зиму уже съедалась. Считалось, что в этот праздник нельзя желать людям здоровья, денег и счастья, потому что всё может случиться с точностью до наоборот. Нельзя грустить и унывать, вспоминать плохое. Не рекомендуется делать тяжёлую работу, иначе так весь год и проведёшь не разгибая спины.

Погодные приметы 3 января

День морозный и без осадков – к жаркому лету.

Какая погода на Петра, таким и сентябрь будет.

Заря быстро погасла – к морозам без снега.

Метель – к дождливому июлю.

Именинники 3 января

3 января может отмечать российский актёр Сергей Безруков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Сегодня, 3 января, именины отмечают: Сергей;

Ульяна;

Юлиана;

Михаил;

Пётр;

Никита;

Леонтий Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев