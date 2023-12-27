На Урале нервный грабитель с обрезом ворвался в банк, пострелял и убежал

Ограбление, в результате которого никто не лишился своих денег и других ценностей, произошло в Свердловской области. Как передаёт телеграм-канал SHOT, в Екатеринбурге нервный мужчина попытался обчистить банк, но у него ничего не вышло.

По данным канала, происшествие случилось накануне, 26 декабря, около шести часов вечера в отделении банка, расположенного на улице Чайковского. Вооружённый двустволкой злоумышленник подошёл к сотруднику кредитно-финансовой организации и потребовал выдать все наличные деньги.

Храбрая работница банка отказала грабителю, который впоследствии начал нервничать. В результате мужчина выстрелил в потолок и сбежал с места преступления без копейки в кармане. Менеджер успела вызвать охрану, однако та по прибытии на место уже никого не застала.

В результате пострадавших нет, материальный ущерб не нанесён, а нервного налётчика разыскивают сотрудники правоохранительных органов.