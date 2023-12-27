Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче России госдачи "Пицунда"

Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче России государственной дачи "Пицунда" в одноимённом городе. Об этом сообщил спикер Лаша Ашуба. За это проголосовали 26 из 35 депутатов, решение приняли на внеочередной сессии.

Тем временем у здания парламента собралась толпа из сторонников оппозиции и общественников, которые требовали внесения в соглашение ряда правок. В частности, они указывали на координаты в документе и установленное право передачи объекта третьим лицам в случае расторжения соглашения. Однако, по словам Ашубы, депутаты "всё соизмерили" с местной конституцией.