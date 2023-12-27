Регион

Уведомления отключены

27 декабря, 06:59

Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче России госдачи "Пицунда"

Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче России государственной дачи "Пицунда" в одноимённом городе. Об этом сообщил спикер Лаша Ашуба. За это проголосовали 26 из 35 депутатов, решение приняли на внеочередной сессии.

Тем временем у здания парламента собралась толпа из сторонников оппозиции и общественников, которые требовали внесения в соглашение ряда правок. В частности, они указывали на координаты в документе и установленное право передачи объекта третьим лицам в случае расторжения соглашения. Однако, по словам Ашубы, депутаты "всё соизмерили" с местной конституцией.

В Абхазии допустили возможность вступления в Союзное государство
В Абхазии допустили возможность вступления в Союзное государство

Ранее в ноябре президент Абхазии Аслан Бжания совершил визит в Москву. У него были запланированы визиты в различные российские госструктуры.

Обложка ©

ТАСС

Матвей Константинов
  • Новости
  • Абхазия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров