Космические суммы: Раскрыты гонорары звёзд за новогодние корпоративы

Для звёзд российского шоу-бизнеса новогодние праздники — это время большой работы. Они активно выступают на концертах и корпоративах. У кого же из селебрити самый высокий гонорар, узнал портал Super.

По его данным, самой скромной из российских звёзд можно считать Иду Галич. За один новогодний корпоратив она просит 1,8 миллиона рублей. Приглашение певицы Любови Успенской на праздник обойдётся в 3,5 миллиона рублей. Кстати, столько же стоит и концерт комика Нурлана Сабурова. А вот выступление Димы Билана и Николая Баскова стоят 4,3 и 5,8 миллиона соответственно.

Примечательно, что самый большой гонорар на новогодних корпоративах запрашивает уехавшая из России певица Алла Пугачёва, которая, к слову, регулярно зарекается, что больше не будет выходить на большую сцену. Так, за одно выступление Примадонны придётся раскошелиться почти на 45 миллионов рублей. Сколько же просят другие знаменитости за выступление, читайте в спецпроекте Super.