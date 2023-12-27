Певице Шакире установили огромный памятник в её родном городе в Колумбии

Памятник высотой 6,5 метра в честь певицы Шакиры открыли в её родном колумбийском городе Барранкилья. На торжественном мероприятии присутствовали родители 46-летней артистки.

Знаменитая певица изображена в топе от бикини, с обнажённым животом и длинной юбкой. Её образ отсылает к клипу 2005 года на песню Hips Don't Lie ("Бёдра не лгут"). Как отмечает издание El Tiempo, скульптуру создал местный художник Йино Маркес.

Сама же Шакира поблагодарила жителей родины за "образец огромного художественного таланта". В соцсетях она назвала Колумбию неизмеримым источником вдохновения для творчества.