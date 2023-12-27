Регион

Уведомления отключены

27 декабря, 10:35

Певице Шакире установили огромный памятник в её родном городе в Колумбии

Скульптуру в честь певицы Шакиры открыли в Колумбии. Обложка © X / ShakiraMedia

Скульптуру в честь певицы Шакиры открыли в Колумбии. Обложка © X / ShakiraMedia

Памятник высотой 6,5 метра в честь певицы Шакиры открыли в её родном колумбийском городе Барранкилья. На торжественном мероприятии присутствовали родители 46-летней артистки.

Знаменитая певица изображена в топе от бикини, с обнажённым животом и длинной юбкой. Её образ отсылает к клипу 2005 года на песню Hips Don't Lie ("Бёдра не лгут"). Как отмечает издание El Tiempo, скульптуру создал местный художник Йино Маркес.

Сама же Шакира поблагодарила жителей родины за "образец огромного художественного таланта". В соцсетях она назвала Колумбию неизмеримым источником вдохновения для творчества.

Шакира запретила детям посещать свадьбу их дяди из-за экс-супруга Пике
Шакира запретила детям посещать свадьбу их дяди из-за экс-супруга Пике

Ранее Лайф сообщал, что Шакира избежала тюрьмы за дело о мошенничестве с налогами. Звезда пошла на сделку со следствием, подтвердив свою вину и согласившись выплатить 50% от суммы задолженности — 7,3 миллиона евро.

Наталья Исакова
  • Новости
  • шакира
  • Колумбия
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров