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27 декабря, 11:11

В Совфеде раскрыли, кто стоит за беспорядками в Абхазии из-за дачи в Пицунде

Сенатор Карасин: Беспорядки в Пицунде из-за передачи РФ дачи подогреваются извне

Беспорядки в Абхазии из-за передачи России госдачи "Пицунда". Обложка © X (Бывший Twitter) / ApsuaraGrubu

Беспорядки в Абхазии из-за передачи России госдачи "Пицунда". Обложка © X (Бывший Twitter) / ApsuaraGrubu

Беспорядки, которые устроила оппозиция в Абхазии из-за дачи в Пицунде, вызваны искусственным путём, они подогреваются извне. Об этом заявил глава международного Комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

"Это начинают так называемые друзья бучу организовывать, рядом там находятся кое-какие страны, которые заинтересованы в этом... Беспорядки искусственно подогреваются извне", подчеркнул сенатор в беседе с РИА "Новости", добавив, что к этой ситуации стоит относиться спокойно.

Глава международного Комитета добавил, что речь идёт о старой сталинской даче. По межправительственному соглашению, подписанному два года назад, она принадлежит России, пояснил сенатор.

Договор о передаче госдачи в Пицунде России был подписан в Кремле 19 января 2022 года. Согласно документу, РФ на безвозмездной основе получила имущественный комплекс государственной дачи "Пицунда", земельный участок в 180 гектаров с реликтовым парком и прилегающую к нему акваторию моря.

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Напомним, что парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче России государственной дачи "Пицунда" в одноимённом городе. За это проголосовали 26 из 35 депутатов, решение приняли на внеочередной сессии. У здания местного парламента из-за этого собралась толпа из сторонников оппозиции и общественников, которые требовали внести в соглашение ряд правок. По их мнению, там есть пункты, "противоречащие Конституции Абхазии".

Дарья Нарыкова
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