В Совфеде раскрыли, кто стоит за беспорядками в Абхазии из-за дачи в Пицунде

Беспорядки, которые устроила оппозиция в Абхазии из-за дачи в Пицунде, вызваны искусственным путём, они подогреваются извне. Об этом заявил глава международного Комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

"Это начинают так называемые друзья бучу организовывать, рядом там находятся кое-какие страны, которые заинтересованы в этом... Беспорядки искусственно подогреваются извне", — подчеркнул сенатор в беседе с РИА "Новости", добавив, что к этой ситуации стоит относиться спокойно.

Глава международного Комитета добавил, что речь идёт о старой сталинской даче. По межправительственному соглашению, подписанному два года назад, она принадлежит России, пояснил сенатор.

Договор о передаче госдачи в Пицунде России был подписан в Кремле 19 января 2022 года. Согласно документу, РФ на безвозмездной основе получила имущественный комплекс государственной дачи "Пицунда", земельный участок в 180 гектаров с реликтовым парком и прилегающую к нему акваторию моря.