Пашинян: Армения считает Абхазию и Южную Осетию территориями Грузии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выступает за территориальную целостность Грузии. Так он ответил на вопрос, готово ли государство признать Абхазию и Южную Осетию "оккупированными Россией территориями".
"Мы полностью и однозначно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии", — цитирует слова премьера агентство "Арменпресс".
Пашинян отметил, что голосование Армении в ООН по этому вопросу до и после 2019 года отличается, в связи с чем грузинская сторона выражала своё удовлетворение.
А ранее Пашинян заявил, что Армения продолжает считать Россию дружественной страной. По его словам, все вопросы должны решаться в атмосфере взаимного уважения и с учётом совместных интересов. Кроме того, Ереван надеется, что в скором времени сможет на высшем уровне обсудить с Москвой проблемные моменты в двусторонних отношениях государств.