Регион

Уведомления отключены

24 ноября, 20:31

Пашинян: Армения считает Абхазию и Южную Осетию территориями Грузии

<p>Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան</p>

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выступает за территориальную целостность Грузии. Так он ответил на вопрос, готово ли государство признать Абхазию и Южную Осетию "оккупированными Россией территориями".

"Мы полностью и однозначно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии", — цитирует слова премьера агентство "Арменпресс".

Пашинян отметил, что голосование Армении в ООН по этому вопросу до и после 2019 года отличается, в связи с чем грузинская сторона выражала своё удовлетворение.

Пашинян пообещал учитывать государственные интересы, вынося решение по ОДКБ

Пашинян пообещал учитывать государственные интересы, вынося решение по ОДКБ

А ранее Пашинян заявил, что Армения продолжает считать Россию дружественной страной. По его словам, все вопросы должны решаться в атмосфере взаимного уважения и с учётом совместных интересов. Кроме того, Ереван надеется, что в скором времени сможет на высшем уровне обсудить с Москвой проблемные моменты в двусторонних отношениях государств.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Армения
  • Грузия
  • Абхазия
  • Южная Осетия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров