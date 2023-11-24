Пашинян: Армения считает Абхазию и Южную Осетию территориями Грузии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выступает за территориальную целостность Грузии. Так он ответил на вопрос, готово ли государство признать Абхазию и Южную Осетию "оккупированными Россией территориями".

Пашинян отметил, что голосование Армении в ООН по этому вопросу до и после 2019 года отличается, в связи с чем грузинская сторона выражала своё удовлетворение.