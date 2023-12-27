Некоторые россияне получат пенсию за январь в декабре

Россияне, которые должны были получить пенсию на банковские карты в новогодние праздники с 1 по 8 января, получат её досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда.

"В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получат пенсию за январь", — говорится в опубликованном сообщении.

В Соцфонде указали, что предновогодняя выплата коснётся всех, у кого получение пенсии через кредитные организации попадает на праздничные дни. Так, пенсия таким гражданам поступит 28 и 29 декабря, а уже с 9 января её начнут перечислять через банки по стандартному графику. Досрочное поступление средств затронет все виды выплат: страховые, социальные, накопительные, по старости, инвалидности и другие.

Если же гражданин вместе с пенсией получает и другие выплаты Соцфонда, то они также будут перечислены досрочно. Причём не надо никуда обращаться, деньги поступят автоматически. Доставка по почте начнётся с 3 января.