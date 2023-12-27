Россиянам дали советы, как правильно выбрать очки зимой Эксперт Иванов: Зимой форма оправы очков должна закрывать от ветра и осадков 27 декабря, 11:13 Россиянам дали советы, как правильно выбрать очки зимой. Обложка © Shutterstock

Очки носят почти все. И даже если у вас прекрасное зрение, этот аксессуар вы точно используете летом или в отпуске. Но нельзя забывать, что зимой очки даже более важны, чем летом. Чтобы правильно подобрать очки для ношения именно в морозы, стоит соблюдать несколько важных правил — о них Лайфу рассказал эксперт в сфере оптики, член международной оптической ассоциации Алексей Иванов.

По его словам, форма оправы должна закрывать от ветра и возможных осадков. Важно, чтобы оправа удобно сидела и не давила на переносицу или уши, в том числе когда вы в шапке. Материал оправы желательно должен быть из пластика или ацетата или иметь пластиковые/силиконовые детали в месте соприкосновения с кожей.

Обратите внимание не только на переносицу и заушники, но и на окуляры: часто случается, что оправа как бы ложится на щёки. Помните: кожа не должна касаться металла, иначе есть риск получить обморожение в месте контакта Алексей Иванов Эксперт в сфере оптики, член международной оптической ассоциации

Линзы должны иметь высококачественное гидрофобное покрытие, оно наносится в заводских условиях и не позволяет каплям воды оседать на линзах. Простым языком: когда вы заходите из холодного помещения в тёплое, эти линзы будут быстрее становиться прозрачными после запотевания, добавил Иванов.

Если вы постоянно носите очки, эксперт советует использовать фотохромные линзы (хамелеоны), которые затемняются при попадании ультрафиолетовых лучей. Это поможет защитить глаза от яркого зимнего солнца. В таких линзах комфортно как на улице, так и в помещении.

Ну и, конечно, не стоит пренебрегать уходом за очками зимой. Носите в кармане куртки сухую салфетку из микрофибры. Используйте специальные растворы и влажные салфетки против запотевания — обратите внимание, чтобы они не содержали спирта и имели гидрофобный эффект. Также не забывайте регулярно мыть очки тёплой проточной водой с мыльным раствором.

Кстати, ранее Лайф рассказывал, почему носить очки в мороз — хорошая идея. И хотя морозы не могут навредить самим глазам, потому что они, в отличие от кожи, не мёрзнут, но вот дискомфорт некоторым людям обеспечат.

Авторы Андрей Горяничев