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Офтальмолог объяснила, почему носить очки в мороз — хорошая идея

Офтальмолог Меркулова посоветовала носить очки в мороз

13 декабря, 10:49
<p>Офтальмолог объяснила, почему носить очки в мороз — хорошая идея. Обложка © Unsplash</p>

Офтальмолог объяснила, почему носить очки в мороз — хорошая идея. Обложка © Unsplash

Морозы, установившиеся на большей территории России, не могут навредить глазам, потому что они, в отличие от кожи, не мёрзнут, но вот дискомфорт некоторым людям обеспечат. Как от этого защититься, Лайфу объяснила офтальмолог Валентина Меркулова.

"Холодовые рецепторы роговицы располагаются в средних слоях, поэтому даже при большом минусе наши глаза не мëрзнут, в отличие от кожи. Но от холода и ветра роговица глаза остывает, слеза быстрее испаряется и усиливается выработка слезы, отчего возникает слезотечение", — рассказала врач онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

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Повышенная чувствительность холодовых рецепторов может быть у пациентов с синдромом сухого глаза. Такие люди хуже переносят морозы и ветер, они жалуются на повышенное слезотечение, ощущения жжения, рези и дискомфорта в глазах.

Также плохо переносят холод пациенты с дефицитом липидного компонента слезы, они тоже страдают повышенным слезотечением. Врач посоветовала в таком случае использовать увлажняющие капли с липидами.

"Чтобы избежать дискомфорта от холодной погоды, можно использовать на улице очки — они будут защищать глаза от ветра, а очки с тонировкой защитят глаза от ультрафиолетового излучения. И не забывайте использовать увлажняющие капли, которые рекомендовал ваш офтальмолог", — отметила Меркулова.

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А ранее Лайф рассказывал, какие части тела в морозы надо утеплять в первую очередь. Врачи советуют носить комфортную, но тёплую одежду, которая закрывает поясницу, не забывать про шарф и шапку.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев

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