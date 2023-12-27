Российская армия разрушила миф о непобедимости западного оружия и не дала Вооружённым силам Украины (ВСУ) достичь успехов в ходе контрнаступления. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня мы видим, что сила русского солдата, мужество наших парней, которые стояли на линии фронта, перемололи почти все авангарды НАТО и разрушили миф о непобедимости натовского оружия, которое так рекламировали. В пустыне против бедуинов воевать ума не надо, конечно, а здесь столкнулись с ребятами с "правильными половыми признаками", — подчеркнул Балицкий в беседе с телеканалом "360".

Глава региона добавил, что ВСУ не удалось "раздёргать" бойцов ВС РФ. По его словам, украинские военные пытались это сделать на многих направлениях, старались зацепить со всех сторон, однако активно реагирующие российские резервы везде успевали подойти вовремя. В итоге украинская армия понесла огромные потери за время контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов, указал Балицкий.