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27 декабря, 11:34

Российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в ДНР

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе Водяного Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. Также наши военные уничтожили 17 вражеских беспилотников.

"Перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS, а также противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM", — добавили в ведомстве.

Всего же с начала спецоперации ВСУ лишились 560 самолётов, 262 вертолётов, 10 121 беспилотника, 442 зенитных ракетных комплексов, 14 341 танка и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7527 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 16 765 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских беспилотников самолётного типа. Их сбили над территориями Белгородской и Ростовской областей.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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