"Не поменяет ход СВО": В Кремле высказались о финансировании Западом Киева
Песков: Выделение Западом дополнительных денег Киеву не поменяет ход СВО
Дополнительные деньги, которые Запад собирается выделить Киеву, не поменяют ход событий на специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что СВО будет продолжена до достижения всех поставленных Москвой целей.
"Поменять ход событий на СВО эти деньги не могут", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
По его словам, жители Европы и США стали понимать, что существенная часть денег, выделяемых на поддержку Киева, попросту разворовывается. Подобное положение вещей, как отметил Песков, вряд ли понравится западным налогоплательщикам.
Ранее стало известно, что Евросоюз готовит запасной план оказания помощи Киеву объёмом 20 миллиардов евро. Это произошло на фоне блокировки премьером Венгрии Виктором Орбаном поправки о выделении украинцам 50 миллиардов евро. Новая схема подразумевает под собой, что страны-участницы союза возьмут на себя финансовые гарантии перед бюджетом ЕС.
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