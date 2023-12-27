"Не поменяет ход СВО": В Кремле высказались о финансировании Западом Киева

Дополнительные деньги, которые Запад собирается выделить Киеву, не поменяют ход событий на специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что СВО будет продолжена до достижения всех поставленных Москвой целей.

"Поменять ход событий на СВО эти деньги не могут", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

По его словам, жители Европы и США стали понимать, что существенная часть денег, выделяемых на поддержку Киева, попросту разворовывается. Подобное положение вещей, как отметил Песков, вряд ли понравится западным налогоплательщикам.