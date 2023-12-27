Россия не пытается "отколоть кусок" Абхазии, заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя ситуацию с передачей РФ государственной дачи в Пицунде.

Как отметил парламентарий, здания и сооружения госдачи в Пицунде, во-первых, были созданы в союзные времена, а во-вторых, они использовались исключительно Москвой. И сегодня речь идёт о том, "чтобы это всё наконец нашло законное воплощение во внутриабхазском законодательстве". Как пояснил Затулин, госдачу планируют отдать без земли, но это место, как и раньше, останется режимным объектом. Новости о ратификации соглашения, по его мнению, лишь стали спусковым крючком для оппозиции Абхазии, которая так любит разжигать внутриполитические конфликты.

"Это позор, что определённая оппозиция в Абхазии использует конкретно этот повод для того, чтобы сводить счёты с властью. У них хватает своих собственных внутренних проблем, которые могут быть предметом внутренней дискуссии. А этот случай не является поводом для внутренних дискуссий, но он создаёт определённую атмосферу. Абхазия очень нуждается в поддержке России", — сказал депутат в беседе с "Газетой.ru".

Как считает Затулин, протестующим нужен был любой повод для свержения действующей власти в Абхазии. При этом ряд проблем местных жителей республика сможет решить только с помощью России. К примеру, наконец-то открыть сухумский аэропорт, что увеличит уровень турпотока в будущем.