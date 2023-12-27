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27 декабря, 13:33

Психолог объяснила, как набраться сил в праздники, если жизнь похожа на "день сурка"

Психолог Хакимова посоветовала офисным работникам встречать Новый год ярко

Новогодние праздники многие ждут для того, чтобы хорошенько отдохнуть и "зарядить батарейки", однако не всем подойдут одни и те же способы восстановления сил. Психолог Гульнара Хакимова поделила людей на два типа и подчеркнула, что счастье им в длинные выходные приносит абсолютно разный досуг.

Так, к первой категории эксперт отнесла тех, кто с утра до ночи работает в офисе. Такие люди думают, что их жизнь похожа на "день сурка". Психолог считает, что им нужно встречать Новый год насыщенно и ярко, а каждый день наполнять приключениями, причём для этого не нужно много тратить.

"Один день посвятите своим близким. В другой день можно собраться с друзьями и, например, лепить пельмени. В хорошую погоду можно выехать на природу или съездить в духовное место, например в монастырь. Можно на один день стать туристом в собственном городе или посёлке: посетить музей, сходить в кафе, взять с собой фотоаппарат и обратить внимание на достопримечательности", — отметила Хакимова в беседе с RuNews24.

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По мнению специалиста, важно делать то, что вы никогда не делали, например пострелять из пистолета, сходить в боулинг или на дискотеку. Другие советы эксперт дала представителям второго типа. Они тоже много работают, но всё время в переездах. Их жизнь наполнена множеством событий и движением.

"Для них в новогодние праздники важно остановиться и перезагрузиться. Лучший отдых для таких людей — это замедление. Выдыхаем, убираем все средства коммуникаций или оставляем их только на один час в день. Желательно почаще гулять, можно встать на лыжи или на коньки, покататься с горы на санках и сноуборде", — призвала Хакимова.

Эксперт уточнила, что если такие люди часто питаются в ресторанах, то им можно попробовать приготовить сложное блюдо или домашнюю выпечку. Также Хакимова посоветовала таким работникам заварить вкусный чай, сходить в баню, пригласить друзей и поиграть с ними в настольные игры.

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Ранее Лайф писал, что почти каждый десятый россиянин имитирует радость перед Новым годом. В ходе опроса 45% респондентов заявили, что праздничного настроя у них нет вовсе.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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