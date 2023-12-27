В Москве знают о планах Запада заморозить конфликт на Украине, представив её как страну-победительницу. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается утечек о намерениях Запада заморозить конфликт на Украине и представить её в качестве страны-победительницы, то мы знаем о способностях Запада, прежде всего США, объявлять о "победах", знаем, как они "побеждали" и во Вьетнаме, и в Афганистане, и в Ираке", — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Министр напомнил, что ни в одной из стран, которые США использовали для продвижения своих интересов, не стало лучше. Такие "победы" Вашингтону объявлять не впервой и наверняка американцы вновь попробуют что-нибудь сформулировать, считает глава МИД РФ.