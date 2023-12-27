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Регион
Опубликовано 27 декабря 2023, 12:22
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Лавров ответил на планы Запада объявить о "победе" Киева в конфликте

Лавров: В РФ знают, что Запад хочет представить Киев победителем конфликта

В Москве знают о планах Запада заморозить конфликт на Украине, представив её как страну-победительницу. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается утечек о намерениях Запада заморозить конфликт на Украине и представить её в качестве страны-победительницы, то мы знаем о способностях Запада, прежде всего США, объявлять о "победах", знаем, как они "побеждали" и во Вьетнаме, и в Афганистане, и в Ираке", — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Министр напомнил, что ни в одной из стран, которые США использовали для продвижения своих интересов, не стало лучше. Такие "победы" Вашингтону объявлять не впервой и наверняка американцы вновь попробуют что-нибудь сформулировать, считает глава МИД РФ.

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Ранее Лайф писал, что дополнительные деньги, которые Запад собирается выделить Киеву, не поменяют ход событий на специальной военной операции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, СВО будет продолжаться до достижения всех поставленных Москвой целей.

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ТАСС / Александр Щербак

Ян Поланин
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