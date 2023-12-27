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27 декабря, 14:13

Укутанные в тёплую одежду скульптуры детей и животных растопили сердца жителей города на Урале

В Бажовском парке Златоуста скульптуры детей и животных одели в тёплую одежду

В Бажовском парке города Златоуста Челябинской области скульптуры детей и животных одели в тёплую одежду. Об этом рассказала администратор туробъекта Надежда Бутенко.

  • Одетые в тёплую одежду скульптуры в Златоусте. Обложка © VK / Администрация Златоустовского городского округа
    Одетые в тёплую одежду скульптуры в Златоусте. Обложка © VK / Администрация Златоустовского городского округа
  • Одетые в тёплую одежду скульптуры в Златоусте. Обложка © VK / Администрация Златоустовского городского округа
    Одетые в тёплую одежду скульптуры в Златоусте. Обложка © VK / Администрация Златоустовского городского округа
  • Одетые в тёплую одежду скульптуры в Златоусте. Обложка © VK / Администрация Златоустовского городского округа
    Одетые в тёплую одежду скульптуры в Златоусте. Обложка © VK / Администрация Златоустовского городского округа

Одетые в тёплую одежду скульптуры в Златоусте. Обложка © VK / Администрация Златоустовского городского округа

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"Скульптуры читающих детей, которые в летних платьях, одели в тёплую одежду. Пальто достались и животным — собачкам. Вязанием занимались восемь сотрудников. Работа продолжается", — сообщила администратор парка Надежда Бутенко в беседе с Ura.ru.

По её словам, средства для украшения парка выделила администрация туробъекта. Первыми, кто оценил старания работников, стали участники открытия экспозиции хордовой вышивки Людмилы Сашко и ватных ёлочных игрушек Анны Горб. Ожидается, что в будущем тёплой одеждой украсят и парковые деревья. В комментариях пользователи оценили инициативу парка, отметив, что это очень трогательно и душевно.

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Обложка ©

Администрация Златоустовского городского округа

Ян Поланин
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