"Нам на руку": Якутский музей ЯГОМИК отказался менять название

На фоне признания в России экстремистским международного движения ЛГБТ* в Сети заинтересовались дальнейшей судьбой Якутского государственного объединённого музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, аббревиатура которого — ЯГОМИК — складывается в не совсем приличное выражение. Директор учреждения Николай Бугаев опроверг сообщения СМИ о якобы смене названия и заявил, что таких планов нет.

"У нас два официальных наименования: Якутский государственный объединённый музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского и Якутский музей. Они равнозначны. Просто раньше наш музей объединял музеи в районах, но они уже давно перешли под управление своих муниципалитетов. Длинное наименование мы решили не менять даже тогда, когда у нас был ребрендинг", — отметил он в беседе с "КП-Якутия".

Бугаев добавил, что сейчас активно используются оба варианта, а на страницах учреждения в соцсетях название "Якутский музей" присутствовало с самого начала. Методист культурно-образовательного отдела Туйаара Иванова подчеркнула, что сокращённое наименование позволяет потенциальным посетителям быстрее его "прогуглить". Интерес к музею в СМИ учреждению только "на руку" — чем больше людей узнает о нём, тем лучше для сотрудников, отметили в музее.

"Что касается аббревиатуры — мы ведь её уже лет 20 нигде не используем, а для сокращения пишем "Якутский музей". Просто кто-то вспомнил об этом в свете изменения аббревиатуры ВСЕГЕИ (Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского в Санкт-Петербурге. — Прим. Лайфа) и счёл это забавным", — считает Иванова.

Ранее Лайф писал, что суд в Москве оштрафовал "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ*. В протоколе указано, что издательству надо выплатить 900 тысяч рублей.