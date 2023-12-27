Россиянка заманила двух школьников "на чай" домой и избила их нунчаками

В Санкт-Петербурге задержали 48-летнюю местную жительницу, которая избила двух школьников нунчаками. Об инциденте сообщает пресс-служба СУ СК России по Северной столице.

По данным следователей, 27 декабря женщина предложила двум младшеклассникам зайти к ней в квартиру в одном из домов на 4-й Советской улице и выпить чая, чтобы согреться. Мальчишки согласились и проследовали за ней. Однако, как только подростки оказались внутри квартиры, неадекватная петербурженка заперла дверь и стала издеваться над ними.

"Она избила детей предметом, похожим на нунчаки, угрожала ножом, а также распылила газ, удерживая в квартире около часа", — уточнили в ведомстве.

Сейчас мальчики находятся в больнице, где им оказывается необходимая помощь. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по двум статьям: "Похищение человека" и "Незаконное лишение свободы". В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ей меры пресечения. По данным СК, злоумышленница состоит на учёте в полиции в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.