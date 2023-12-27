Эколог назвала самую вредную новогоднюю привычку, которая разрушает природу

Использование пластиковых изделий и упаковок наносит серьёзный вред окружающей среде, от чего страдают животные, рыбы и птицы. Об этом сообщила эколог Елена Есина. По её словам, использование пластика — самая вредная и неэкологичная человеческая привычка. Эксперт объяснила это тем, что пластик долго разлагается, в результате чего загрязняет почву, а также воздушные и водные ресурсы.

"Возможные последствия включают в себя разрушение экосистем, ущерб для животных, рыб и птиц, а также увеличение выбросов парниковых газов при производстве пластика и его сжигании", — передаёт слова эколога RuNews24.

Есина предложила отказаться от упаковок подарков в новогодние праздники, так как в этот период наблюдается чрезмерное использование пластика. Эколог признаёт, что подарки перестанут быть эффектными, однако это положительно скажется на состоянии природы.