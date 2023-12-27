Эколог назвала самую вредную новогоднюю привычку, которая разрушает природу
Эколог Есина: Пластиковые изделия разрушают экосистему, вредят рыбам и животным
Использование пластиковых изделий и упаковок наносит серьёзный вред окружающей среде, от чего страдают животные, рыбы и птицы. Об этом сообщила эколог Елена Есина. По её словам, использование пластика — самая вредная и неэкологичная человеческая привычка. Эксперт объяснила это тем, что пластик долго разлагается, в результате чего загрязняет почву, а также воздушные и водные ресурсы.
"Возможные последствия включают в себя разрушение экосистем, ущерб для животных, рыб и птиц, а также увеличение выбросов парниковых газов при производстве пластика и его сжигании", — передаёт слова эколога RuNews24.
Есина предложила отказаться от упаковок подарков в новогодние праздники, так как в этот период наблюдается чрезмерное использование пластика. Эколог признаёт, что подарки перестанут быть эффектными, однако это положительно скажется на состоянии природы.
Ранее Лайф писал, что Минцифры России рекомендовало региональным органам власти размещать на своих официальных сайтах интерактивные карты пунктов сбора вторичного сырья. Доступность информации поможет россиянам активно пользоваться возможностями сдачи опасных отходов, включая материальные выгоды, считают авторы этой идеи.
Shutterstock