Главы российских регионов рассказали Лайфу, как и с какими блюдами будут отмечать Новый год

Главы российских регионов перед заседанием президиума Государственного совета рассказали Лайфу, как, с кем и с какими блюдами на столе они будут встречать Новый год. Так, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо будет отмечать праздник дома, а в следующий раз, убеждён он, — на правом берегу Днепра.

Главы регионов РФ рассказали, как и с какими блюдами будут отмечать Новый год. Видео © LIFE

"А уже первого числа можно с семьёй погулять на площади", — добавил политик.

Новогодний стол у Сальдо будет традиционным: российское шампанское, холодец, а также салаты оливье и селёдка под шубой.

К слову, с семьёй бой курантов встретит и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Помимо внучек, надеется политик, с ним будут двое сыновей, которые на данный момент служат в зоне проведения спецоперации. Стол же у Балицкого будет скромным: пюре, любимые куриные котлеты и, разумеется, оливье.

А глава Татарстана Рустам Минниханов отведает на Новый год с семьёй национальное блюдо — пирог бэлиш. Что касается главы Камчатского края Владимира Солодова, то у него запланировано личное поздравление граждан. Правда, за пару часов до полуночи. Главные блюда у него — мандарины и отечественное шампанское.