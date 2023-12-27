Богачи оказались самыми главными воришками на кассах самообслуживания

Новомодные кассы самообслуживания стали инструментом для злодеяний покупателей. Среди тех, кто сознался в краже из супермаркетов с их помощью, наибольшая доля (18%) пришлась на состоятельных людей, получающих по 100 тысяч долларов в месяц на семью. Об этом сообщает издание Business Insider.

Исследователи опросили пять тысяч человек разного уровня доходов, которые признались в воровстве. Большинство респондентов сообщили, что случайно не пробили товар. Вместе с этим, согласно исследованию LendingTree, 14% с семейным доходом менее 35 тысяч долларов признали, что специально не сканировали товары. Эксперты предполагают, что сложившаяся ситуация может объясняться нежеланием богатых людей выполнять работу кассиров.

"Возможно, для более богатых людей это просто ещё одна неприятность или это что-то ниже их достоинства. Так что это одна из возможностей: это что-то вроде молчаливого протеста. Мол, почему я должен это делать?" — пояснил эксперт Центра Шульмана по борьбе с компульсивным воровством, шопингом и накопительством Терренс Шульман.

Кроме того, эксперт предположил, что богатые не замечают самого процесса сканирования. Для них товары, например, в десять долларов не представляют особой ценности.