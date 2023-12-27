Дед Мороз пообещал навестить детей в новых регионах и пожелал им крепкой семьи

Дед Мороз из вологодского Великого Устюга анонсировал свою поездку в новые регионы РФ. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции, посвящённой подготовке к встрече нового, 2024 года.

"Я навещу Луганскую и Донецкую [народные] республики, Херсонскую и Запорожскую области и все от меня получат гостинцы", — сказал Дед Мороз, передаёт ТАСС.

Он пожелал местным детям мира, всего наилучшего, а также крепкой семьи. По его словам, если будет крепкая семья, то такой будет и Россия. К слову, не обошлось и без юмора: отвечая на вопрос о простуде, Дед Мороз пошутил, что болеет за олимпийскую сборную РФ.