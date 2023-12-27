Москвич принял сына подруги за полицейского и сиганул с балкона. Теперь его проверяют

В Москве 35-летний мужчина принял сына подруги за полицейского и выпрыгнул с балкона пятого этажа, чтобы избежать задержания. Как сообщает SHOT , сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют, какие у беглеца были на это причины.

По данным телеграм-канала, всё произошло поздним вечером, когда москвич вместе с двумя подругами собрался в квартире одной из них в районе Богородское. В районе полуночи, когда компания изрядно напилась, раздался звонок в дверь. Мужчина подумал, что соседи вызвали полицейских, выскочил на балкон и пытался спуститься по водосточной трубе, однако сорвался и рухнул с высоты пятого этажа. В итоге скорая госпитализировала его с ушибом ступней. Оказалось, что в дверь звонил сын хозяйки квартиры — он поздно вернулся домой.