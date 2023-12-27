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27 декабря, 15:11

Москвич принял сына подруги за полицейского и сиганул с балкона. Теперь его проверяют

SHOT: В Москве мужчина принял сына подруги за полицейского и спрыгнул с балкона

В Москве 35-летний мужчина принял сына подруги за полицейского и выпрыгнул с балкона пятого этажа, чтобы избежать задержания. Как сообщает SHOT, сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют, какие у беглеца были на это причины.

По данным телеграм-канала, всё произошло поздним вечером, когда москвич вместе с двумя подругами собрался в квартире одной из них в районе Богородское. В районе полуночи, когда компания изрядно напилась, раздался звонок в дверь. Мужчина подумал, что соседи вызвали полицейских, выскочил на балкон и пытался спуститься по водосточной трубе, однако сорвался и рухнул с высоты пятого этажа. В итоге скорая госпитализировала его с ушибом ступней. Оказалось, что в дверь звонил сын хозяйки квартиры — он поздно вернулся домой.

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В Подмосковье пьяный отец домогался 15-летней дочери и ей пришлось выпрыгнуть из окна

Ранее в Москве школьница так сильно хотела пойти в гости к подруге, что выпрыгнула из окна третьего этажа. Лайф рассказывал, что 14-летняя девочка и её мать поссорились из-за необходимости идти на дополнительные уроки.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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