Кравцов: В российских школах полностью ликвидировали третью смену

В российских школах ликвидировали обучение в третью смену. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"В школах полностью ликвидирована третья смена, открыто рекордное количество новых школ — 1179. Отремонтировано более 3,5 тысячи школ", — сказал глава ведомства на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.

Также министр рассказал о современной инфраструктуре, которая появилась в школах в рамках нацпроекта "Образование". Все поручения главы государства выполняются в полном объёме и в полный срок, отметил министр.

Так, все дети обеспечены горячим питанием. Кроме того, созданы 79 региональных центров по модели "Сириуса", более 250 центров "IT-куб", свыше 17 тысяч центров цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного образования "Точки роста" и 365 технопарков-кванториумов. А доступность дошкольного образования составляет 99,4%, отметил Кравцов.